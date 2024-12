Festa del Biscottino di Natale civitavecchiese, premiati i più buoni • Terzo Binario News

Altre a quello classico e tradizionale preparato da Massimo Romitelli, alla giuria è piaciuto quello decisamente innovativo di Patrizia Manunza

Domenica all’insegna del Natale e delle tradizioni a Civitavecchia in occasione dei momenti conclusivi della Festa del Biscottino di Natale Civitavecchiese, ideata dal Comitato Antichi Sapori e l’associazione Mad Love tre anni fa.

Dopo la presentazione ufficiale della De.Co, da parte del Comune, a siglare la “Manifestazione per la conservazione delle tradizioni civitavecchiesi” è stata la premiazione di quella che era stata l’iniziativa di partenza, la “gara” fra i migliori biscottini fatti in casa.

Quest’anno è stata anche inserita una nuova categoria, accanto a quella del biscottino tradizionale, quella del bisscottino innovativo. Il premio per il dolcetto più rispettoso della ricetta civitavecchiese classica è andato a Massimo Romitelli che ne ha preparato uno buonissimo, piaciuto molto alla giuria. Così come è molto piaciuto quello decisamente “nuovo” pensato dalla chef Patrizia Manunza che ha puntato sul salato, abbinando baccalà, ceci e arachidi tostate, così da aggiudicarsi l’altro riconoscimento.

Alla Cittadella della musica sono state poi anche elencate le menzioni per ciascun aspetto – sapore, cottura, aspetto,etc – assegnate ai vari concorrenti che sono stati tantissimi. Menzione particolare per i ragazzi dell’associazione “Il Timone” che hanno fatto un lavoro-studio sulle tradizioni cittadine, culminato con la realizzazione di un bisottino con cui hano partecipato al concorso.

L’evento si è poi spostato all’aperto, in piazza Calamatta per la degustazione di “le biscuttine” partecipanti alla gara e per giocare alla tombola sociale (foto del titolo).

Presenti, oltre a tutti gli organizzatori (foto sotto), per il Comune l’assessore alla cultura Stefania Tinti (che ha premiato Manunza), la presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco e l’on Alessandro Battilocchio.