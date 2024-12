Festa del Biscottino di Natale Civitavecchiese, assegnati i premi dei concorsi letterario e musicale • Terzo Binario News

Domani dalle 16,30 alla Cittadella della musica tombola e premiazione per i migliori biscotti, tradizionali ed innovativi

I primi due steps della Festa del Biscottino di Natale Civitavecchiese sono giunti alla conclusione, con le premazioni dei vincitori di due delle iniziative che sono state affiancate alla “Manifestazione per la conservazione delle tradizioni civitavecchiesi” che è partita, tre anni fa, come una “gara” fra i migliori biscottini fatti in casa, ideata dal Comitato Antichi Sapori e l’associazione Mad Love.

Venerdì infatti, nella sala confernze della Biblioteca comunale, sono stati consegnati i premi ai vincitori del secondo concorso letterario”, “Il Natale e le tradizioni civitavecchiesi”, secondo la scelta del team di giudici Caterina Battilocchio, Ernesto Berretti, Livia D’Avenia. Che hanno dovuto esaminare davvero moltissimi testi, tra cui uno, premiato, che è stato scritto da un giovane ospite della Comunità “Il Ponte”.

Ecco le terne dei primi classificati. Per la sezione Poesie: 1° L’avventura del Biscottino (Fabiano Romagnolo) ( Premio Proloco); 2^: ‘A Pastorella (Gianni De Paolis), Speranza (Sebastian) (Cesto Bauli) (Bag Dolci auguri); 3^ Vojo parlà della pastorella (Laura Gurrado) (Pizza Tutto ok per 2). Per la sezione racconti:1° Operazione Biscottino ( Andrea Benedetti) (1 Pacco Fredditalia); 2^ Il Primo Natale (Sara Sansone) (Aperitivo al Grappolo per 4); 3^ Squame (Alessandro Tassi) (Aperitivo per 2 Cosa mi metto oggi). Under 13 La ricetta segreta (Alisia Poledda).

Ma c’è poi, alle19 alla Cittadella della musica, stato il momento del concorso “Il mio Natale suona così” che ha visto il primo premio, assegnato per la categoria Under 13, andare al Coro Bimbi di Civitavecchia. Mentre a vincere il concorso sono stati due allievi del liceo musicale “Galilei”, i “White vibes”, ovvero Aurora Romitelli e Francesco Ariolli che hanno eseguito Whiate Christmas e un brano inedito, composto da Francesco Ariolli dal titolo December. La giuria era composta da FrancescoCeccarelli, Mario Camilletti, Simonetta.Camilletti, Francesco Carusi, Anthony Caruana.

Gli organizzatori – Mad Music Love ( Jacopo Ceccarelli e Michelangelo Podda) e Comitato Antichi sapori (Nadia Stanzione, Carla Melchiorri e Valeria Restante) – adesso invitano tutti alla Cittadella della Musica, domani domenica 15, alle 16,30 per la proclamazione di chi avrà preparato il “miglior biscottino civitavecchiese”.

Quest’anno è stato registrato un boom di iscrizioni, anche perchè oltre a quelli tradizionali si è aperta la gara ai “biscottini innovativi” e a quanto pare ne sono stati presentati alcuni dai nomi improbabili, dagli effluvi esotici, dai sapori multiculturali, dai colori effervescenti o da tenere in frigo. Come notano gli organizzatori: “I nostri partecipanti, per lo più giovani, hanno dato il meglio. Civitavecchia ama la tradizione, ma sa anche mettersi in gioco”.

Appuntamento quindi domani oltre che per assaggiare anche per giocare a tombola (novità dell’edizion 2024) ed assistere ai saluti istituzionali del Comune che presenterà la De.Co. Le “biscuttine” sono i primi fregiarsi del marchio Denominazione Comunale.

La manifestazione, tutta, conta sul supporto della Fondazione Cariciv, nonchè dell’Università Agraria e del Comune, assessorato alla Cultura. Al premio letterario dà il contributo pure il Consiglio regionale del Lazio.

Cri.Val.