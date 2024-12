Shopping natalizio con ubriachezza molesta: trambusto in corso Centocelle a Civitavecchia • Terzo Binario News

Un uomo italiano con precedenti dava fastidio ai passanti, intervento dei Carabinieri per la denuncia e il 118 lo ha trasportato all’ospedale San Paolo

In mezzo allo shopping natalizio civitavecchiese è sputato fuori un uomo ubriaco che ha iniziato a dare fastidio ai passanti finché qualcuno non ha chiamato i Carabinieri.

I fatti si sono consumati oggi pomeriggio intorno alle 19 nella centralissima corso Centocelle, che i questi giorni vede tanta gente in giro intenta nelle compere.

L’uomo, un italiano con precedenti penali, alla vista dei militari ha dato in escandescenze finché non è stato posto in sicurezza in attesa dell’ambulanza che poi lo ha trasportato all’ospedale San Paolo per prestargli delle cure visto lo stato alcolico alquanto elevato.

Gli uomini dell’Arma hanno poi proceduto con una denuncia.