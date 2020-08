Ferrovia da Roma a Viterbo, TrasportiAmo: “Di nuovo agibile la banchina ad Acqua Acetosa” - Terzo Binario News

Di nuovo agibile la banchina ad Acqua Acetosa sulla linea ferroviaria Roma-Viterbo. Ne dà notizia anche l’associazione dei viaggiatori TrasportiAmo, con un comunicato che pubblichiamo qui di seguito:

Ferr. Roma-Viterbo, TrasportiAmo: “Ripristinata agibilità banchina Acqua Acetosa”

“Prendiamo atto che, in seguito al nostro comunicato del 21 agosto scorso, la Direzione Esercizio Atac modificava la circolazione nella stazione di Acqua Acetosa, instradando i treni urbani ed extraurbani, diretti a Flaminio, nel binario di corsa in deviata. La soluzione, in linea con le normative in materia di sicurezza ferroviaria, ha permesso di riattivare in tempi celeri il servizio passeggeri sull’intera banchina e di depennare, soprattutto, l’assurda restrizione che vietava ai convogli di aprire le porte dell’ultima carrozza.

È necessario, ribadiamo, accelerare le opere di consolidamento della pensilina, interessata al cedimento strutturale verificatosi all’indomani di ferragosto”.

Associazione TrasportiAmo – Roma