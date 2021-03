Ferri (Lega Per Salvini): "Atteggiamento discriminatorio nei confronti dei romani" - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

“Mentre le attività produttive della città di Roma sono in ginocchio, mentre oltre 12mila operatori su suolo pubblico rischiano di perdere il loro posto di lavoro, a causa della arroganza e presunzione di questa giunta pentastellata, la Raggi pensa bene di “regalare” ai Rom le case popolari.

Il messaggio che arriva ai cittadini è che chi vive onestamente e segue le regole, rimane in lista d’attesa per anni. La memoria di giunta del 9 luglio 2020 prevede, nelle misure di sostegno all’abitare previste per i rom, anche quella di riservare il 15 per cento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Tutto ciò risulta sbagliato e discriminatorio nei confronti di chi, da anni, è in attesa di una casa popolare. Siamo stanchi di una politica che penalizza le famiglie serie e oneste di questa città”.

Lo dichiara il Consigliere della Lega per Salvini del Municipio Roma XIV Mauro Ferri, prossimo candidato al Comune di Roma.