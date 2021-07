Fdi Ladispoli: "Interrogazione sulla pista di skate di Marina di San Nicola" - Terzo Binario News

Interrogazione urgente del gruppo di Fratelli d’Italia sulla pista da skate di Marina di San Nicola.

“Preso atto di quanta rappresentato dai cittadini, come pure riportato dagli organi di stampa, in merito al degrado dell’area pubblica in cui si trova la pista di skateboard di Marina di San Nicola sia della infrastruttura stessa che presenta più di un pericolo nell’essere usata per evidenti problemi di superfice, ma anche dell’area circostante ad essa, totalmente invasa da erba alta ormai secca e rifiuti di genere tutto da appurare,

CONSIDERATO CHE

• tale degrado e abbandono rappresenta un pericolo per i ragazzi che frequentano la struttura quotidianamente per la possibilità di incidenti connessi alla superficie;

• già nel passato recente aver disatteso le misure di controllo e messa in sicurezza del campo di S.Nicola ha avuto come risultato un incidente grave ad un ragazzo in cui si e sfiorata la tragedia;

• che, specialmente in questa stagione estiva, to stato attuale rischia di trasformarsi in incendi che, oltre a poter diventare incontrollati potrebbero diventare serio pericolo per i frequentatori della struttura;

• che i rifiuti lasciati intorno alla struttura comportano la presenza di animali e parassiti pericolosi per l’uomo;

• la presenza di una struttura così degradata, oltre al pericolo, comporta danni di immagine e disincentiva e ciò non è utile ad attirare visitatori e turisti;

• L’attuale stato, oltre ad essere esso stesso possibile causa di pericolo, ostacola l’arrivo di mezzi di sicurezza di cui dovesse essere necessario l’intervento;

CHIEDE COME INTENDA INTERVENIRE PER

• la messa in sicurezza dell’area con sfalcio, rimozione dei rifiuti e disinfestazione, anche al fine di evitare incendi in considerazione della sua vicinanza alle abitazioni, alla ferrovia e alla statale Aurelia:

• la verifica della reale sicurezza della struttura in relazione all’utilizzo per lo skate cui essa 6 destinata al fine di evitare incidenti colposi che costituirebbero grave danno per la salute dei cittadini c comporterebbero anche grave danno economico e di immagine per Ladispoli;

• se non ritenga opportuno, ove venisse riscontrata insicurezza, ai fini dell’utilizzo la struttura, che essa venga immediatamente chiusa al pubblica in modo efficace e predisposto il ripristino in sicurezza in tempi brevi, oltre a richiedere un controllo efficace da parte delle pattuglie di pubblica sicurezza”.

i consiglieri Fdi di Ladispoli