Fdi Civitavecchia, sabato festa del tesseramento - Terzo Binario News

“Iscritti e simpatizzanti alla Festa del Tesseramento che si terrà venerdì 18 giugno a partire dalle ore 17,30 presso il Casale del Sole in via Mario Stella n. 5 a Civitavecchia.

Interverranno la sen. Isabella Rauti e l’on. Marco Silvestroni – Camera dei Deputati .Sarà presente uno stand librario dove sarà possibile acquistare il libro di Giorgia Meloni “IO SONO GIORGIA”, che sarà presentato per la prima volta anche a Civitavecchia.La manifestazione si svolgerà all’aperto e nel rigoroso rispetto delle norme di distanziamento e di prevenzione del rischio di contagio da Covid19.I posti sono limitati ed è preferibile prenotarsi contattando il circolo territoriale “Giorgio Almirante” via Facebook oppure via email all’indirizzo fdi-giorgioalmirante@libero.it Vi aspettiamo!”



IL COORDINAMENTO DEL CIRCOLO TERRITORIALE DI FRATELLI D’ITALIA DI CIVITAVECCHIA “GIORGIO ALMIRANTE