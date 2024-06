Farmacia comunale chiusa, Pd di Tolfa all'attacco • Terzo Binario News

“Sindaca, anche la farmacia chiusa è colpa della Città Metropolitana di Roma?

Dopo i disservizi causati per tutto l’inverno, dalla chiusura, a giorni alterni, della farmacia comunale, continuano i disagi per i cittadini tolfetani, esasperati da un disservizio cronico che questa maggioranza non sa risolvere.

È facile incolpare dello spopolamento del paese, la città metropolitana, anziché ammettere che i servizi dipendenti dal Comune, sono inesistenti e che in 20 anni di amministrazione di centro destra non è stato creato un posto di lavoro.

È inoltre, fuorviante, propagandistico e privo di senso della realtà, parlare di Tolfa borgo e cittaslow, quando il vivere dei cittadini è costantemente e continuamente vessato da una amministrazione, non solo senza un progetto, ma incompetente anche nell’ordinaria amministrazione.

Da 4 giorni la farmacia Comunale è chiusa e non è dato sapere se, come e quando riaprirà.

Quello che sappiamo è che nessuno, compresi i vincitori del concorso,vogliono lavorarci.

Cosa c’è che spaventa cosi tanto? La Sindaca ci spieghi il motivo!

Ovviamente, quando non è occupata ad accontentare le mire politiche di qualcun altro e può dedicarsi a Tolfa e ai Tolfetani”.

Pd Tolfa