FareVerde rinnova le sue cariche, Paolo Giardini consigliere nazionale - Terzo Binario News

Nei giorni del 2 e 3 aprile, presso il Convento dei Frati Cappuccini di Fiuggi, si è svolta l’assemblea congressuale dell’Associazione ambientalista Fare verde Onlus ETS per il rinnovo delle cariche dirigenziali.

Le due giornate sono state articolate, oltre ai previsti adempimenti statutari, con gli interventi del presidente nazionale, dei componenti del consiglio direttivo, dei responsabili dei gruppi presenti all’assemblea insieme ai propri volontari giunti dalle varie regione italiane, i quali hanno esposto le attività effettuate nel loro ambito territoriale.

Nella giornata di domenica 3 aprile, dopo un intenso e vivace dibattito tra i presenti, che ha visto anche una folta partecipazione di giovani volontari provenienti dall’Emilia Romagna, dall’Abruzzo, dalle Marche e dal Lazio, si è dato corso alle elezioni per il rinnovo del Presidente, dei componenti del collegio dei revisori e dei garanti.

L’ assemblea ha eletto l’unico candidato a Presidente Nazionale l’avv. Savino Gambatesa del gruppo di Bari che subentra all’uscente avv. Francesco Greco.

Per quanto riguarda la composizione dei componenti del direttivo nazionale, in considerazione delle candidature presentante dai volontari presenti, si è svolta a scrutinio segreto ed ha il visto Paolo Giardini, Presidente del gruppo Fare Verde Civitavecchia, eletto alla carica di Consigliere con 36 preferenze, secondo degli eletti dopo il Presidente di Fare Verde Provincia di Frosinone, Marco Belli. Inoltre, Valentina Flacchi, Vice presidente del gruppo, è stata eletta nel Collegio dei Revisori dei conti dell’associazione.

Significativa l’elezione di Paolo Giardini e di Valentina Flacchi, frutto del buon lavoro svolto da tutto il gruppo locale fin dalla sua costituzione 1° luglio 2019 e la riprova di ciò è stata rimarcata, nel corso del dibattito da alcuni rappresentanti dei gruppi, nell’organizzazione e del risultato ottenuto nell’ambito della manifestazione “IL MARE D’INVERNO” del 7 marzo 2021, giunta alla XXX^ edizione, che ha visto oltre alla pulizia della spiaggia del marina di Civitavecchia da parte dei volontari, l’impiego di sommozzatori, appartenenti ad associazioni della città di Roma, che hanno effettuato pulizia dei fondali della zona antistante al Pirgo e della Punta del Pecoraro.

Paolo Giardini – Presidente del gruppo – dichiara: “sono pienamente soddisfatto del risultato ottenuto, in particolare, nella composizione del direttivo nazionale rinnovato nella quasi totalità anche con l’ingresso di giovani volontari che rappresentano la forza e il futuro dell’associazione ambientalista FARE VERDE ONLUS Ets. In conclusione, intendo esprimere a nome di tutti gli associati che rappresento un ringraziamento per quanto fatto, nonostante le molteplici difficoltà, all’avv. Francesco Greco, Presidente nazionale uscente”.

FARE VERDE Gruppo Locale di Civitavecchia