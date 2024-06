Famiglia minacciata in casa dai banditi armati di cacciavite, ladri in fuga con 300mila euro tra gioielli e contanti • Terzo Binario News

Un incubo. Una famiglia si è ritrovata tre ladri in casa. I malviventi armati di cacciavite hanno minacciato i coniugi, un 82enne e una 79enne e poi anche il figlio, di 56 anni. A seguire, dopo aver ripulito la cassaforte, sono fuggiti, con gioielli e contanti, per un valore di 300mila euro. Il tutto è avvenuto ieri alle 21,45, in via Antonio Galloni, a Roma, nella zona di Piazza Bologna.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i tre ladri – con accento sudamericano e il volto travisato– sono entrati nell’abitazione passando dalla finestra dello studio. Dopodiché, hanno sorpreso i due coniugi, che a loro volta sono stati obbligati a dirigersi verso la cassaforte. Questa si trovava nella camera del figlio. Poi la fuga con il bottino. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto le Volanti della Polizia, indaga il commissariato Porta Pia.