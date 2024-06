“Ceramica etrusca”: al Granarone conferenza con Rita Papi e Roberto Paolini • Terzo Binario News

Appuntamento per venerdì 14 giugno alle ore 17:00, ingresso gratuito

Un evento di spessore, di straordinaria importanza culturale, curato da due personalità estremamente conosciute ed apprezzate a Cerveteri e in tutto il territorio.

Si svolgerà venerdì 14 giugno alle ore 17:00 presso l’Aula Consiliare del Granarone la conferenza “Ceramica Etrusca – La pittura vascolare”, che vedrà relatrice la Professoressa Rita Papi e alla quale seguirà il laboratorio di ceramografia curato da Roberto Paolini, artista ceramografo titolare di Pithos Ancient Reproduction, un vero e proprio angolo di paradiso, perla del commercio del Centro Storico di Cerveteri e che da sempre rappresenta un biglietto da visita di rara bellezza per tutti i visitatori della città etrusca.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati dell’arte etrusca, curato da due personalità importanti per il territorio, che lo conoscono, che lo amano e che in tantissime occasioni hanno promosso con la propria cultura e la propria conoscenza il territorio di Cerveteri e il suo immenso patrimonio artistico e culturale.

L’evento è organizzato dalla Biblioteca Comunale Nilde Iotti. Ingresso gratuito.

conferenza rita papi e roberto paolini a cerveteri