Falsi operatori Cad a Civitavecchia, la Asl Roma 4: "I nostri prima chiamano e poi hanno il tesserino" • Terzo Binario News

In merito alle notizie apparse in questi giorni e alle segnalazioni giunte anche a diversi uffici della ASL Roma 4, circa presunti operatori del CAD che si sarebbero presentati a casa degli utenti per poi derubarli, la Direzione Generale della Asl Roma 4 precisa quanto segue:

“La procedura che seguiamo per l’invio domiciliare del nostro personale o di personale addetto alla consegna dei presidi prevede innanzitutto un contatto telefonico con l’utente al fine di fissare un appuntamento utile.

Inoltre sia gli addetti che gli operatori sanitari sono riconoscibili dal tesserino identificativo riportante il logo aziendale.

Invitiamo i nostri utenti quindi a diffidare di chiunque si presenti alla propria abitazione senza aver prima ricevuto una corretta comunicazione dagli uffici aziendali preposti”.