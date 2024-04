Ezio Pagliuca (Pd Fiumicino): "Nessun allarmismo da parte nostra, evidenziamo solo criticità in vista della stagione balneare" • Terzo Binario News

Allarmismo? Le mie parole sono pressoché analoghe a quelle pronunciate poco più di un anno fa dalle stesse persone che ora siedono sui banchi della maggioranza.

Non c’è alcun intento di creare allarmismi, ma semplicemente evidenziare la situazione e le criticità attuali. Con l’avvicinarsi della stagione balneare, è fondamentale affrontare i problemi in modo tempestivo, ed è inevitabile constatare che i lavori invernali per la soffolta sono stati avviati con due mesi di ritardo e attualmente sono bloccati da diverse settimane.

Questa situazione, purtroppo, ha conseguenze dirette sui cittadini e sugli operatori balneari. Invito pertanto alla collaborazione per trovare soluzioni efficaci e garantire una stagione estiva sicura e proficua per tutti.

Il capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca