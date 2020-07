Ex Fiera di Roma, la Regione approva la variante urbanistica - Terzo Binario News

Potrà essere avviata la riqualificazione dell’ex complesso fieristico della Capitale. L’assessore Valeriani: “Ricuciamo uno strappo nel tessuto urbano della città”

Questa mattina – 7 luglio 2020 – la Giunta regionale ha approvato la delibera sulla variante urbanistica al ‘Piano di utilizzazione delle aree in via Cristoforo Colombo, da Porta Ardeatina a via delle Tre Fontane–Ambito 2 – Risistemazione della Fiera di Roma’ presentata dal Comune di Roma.

Nel rispetto delle prescrizioni e delle condizioni previste, con questo provvedimento potrà essere avviata la riqualificazione dell’ex complesso fieristico della capitale. In particolare, la valorizzazione dell’area e il suo corretto inserimento nel contesto urbano verrà perseguito attraverso la demolizione di tutti i padiglioni esistenti e la ricostruzione di una superficie utile lorda massima pari a 44.360 mq, dei quali 35.488 mq residenziali e 8.872 mq non residenziali. Prevista inoltre la destinazione ad edilizia sociale convenzionata di una quota minima del 20% della superficie residenziale e il reperimento all’interno dell’Ambito 2 di tutte le necessarie aree a standard. Verranno infine demoliti i fabbricati di proprietà demaniale presenti nella fascia di rispetto di 30 metri della via Cristoforo Colombo.

“Con l’approvazione della variante urbanistica – dichiara Massimiliano Valeriani, assessore all’Urbanistica della Regione Lazio – potrà essere avviato il programma di riqualificazione della ex Fiera di Roma, permettendo di ricucire uno strappo nel tessuto urbano della città e di ampliare l’offerta alloggiativa anche attraverso la destinazione di una quota residenziale per l’edilizia sociale convenzionata”, conclude Valeriani.