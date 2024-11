Ex-dipendente della Giomi vince la causa, esulta la Cgil Civitavecchia • Terzo Binario News

“Il Tribunale del lavoro di Roma dà ragione al Sindacato: l’ex-dipendente della GIOMI CARE SRL

e della Rsa Madonna del Rosario ha diritto a un inquadramento da OSS. Una sentenza

fondamentale, un’apripista per molte altre.” Così dichiara la Segretaria Generale della FP-CGIL

Civitavecchia-Roma nord-Viterbo, Emanuela Nucerino.

“Grazie al lavoro straordinario del personale e dei legali che collaborano con l’Ufficio Vertenze

della CGIL Civitavecchia-Roma nord-Viterbo – continua la Segretaria-, con la sentenza di

martedì 5 novembre il Tribunale di Roma ha rimediato a una grande ingiustizia ai danni di tutto

il personale sociosanitario della GIOMI CARE SRL, dimostrando quello che, come FP-CGIL,

affermiamo da anni: la GIOMI e la RSA Madonna del Rosario hanno inquadrato operatori

sociosanitari (OSS) altamente qualificati come OTA, lucrando così sulle spalle delle lavoratrici

e dei lavoratori.

La Giudice ha condannato la società a corrispondere alla sua ex-dipendente la differenza

retributiva che le spettava in virtù del suo inquadramento come OSS e non come tecnico

assistenziale. L’assurdità è che la stessa società nella lettera di licenziamento aveva

riconosciuto la qualifica di OSS.”

“Questa condanna – conclude – ha un valore significativo, non solo per la ex-lavoratrice

ricorrente, ma per tutti gli ex e attuali dipendenti della GIOMI, che invitiamo a rivolgersi ai nostri

servizi legali per mettere fine a un significativo torto retributivo.”