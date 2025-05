Etruskiadi 2025, le mini olimpiadi scolastiche al centro sportivo Aeronautica di Vigna di Valle • Terzo Binario News

Appuntamento il 7 maggio con alunni di Bassano Romano, Oriolo, Cerveteri, Torrimpietra, Manziana, Canale Monterano, Trevignano, Bracciano e Ladispoli

Oltre 450 studenti delle scuole secondarie di primo grado parteciperanno mercoledì 8 maggio alle Etruskiadi, una giornata di sport e aggregazione promossa dal Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare (CSAM) di Vigna di Valle.

Provenienti da 9 istituti scolastici del territorio, gli studenti si confronteranno in attività di salti, lanci, corsa di velocità e resistenza e per finire con una staffetta all’interno delle strutture sportive dell’Aeronautica Militare, in un contesto educativo che favorisce la sana competizione e la condivisione dei valori civici e sportivi.

L’iniziativa rientra tra le attività di apertura al territorio del CSAM, finalizzate a promuovere lo sport a tutti i livelli e a rafforzare il legame tra la Forza Armata e le giovani generazioni.

Scuole partecipanti: IC Bassano Romano e Oriolo, 2° IC Marina di Cerveteri, 3° IC “Salvo D’Acquisto” di Cerveteri, 4° IC Torrimpietra, IC Manziana-Canale Monterano, IC “T. Silvestri” di Trevignano, IC Bracciano, IC “G. Cena” di Ladispoli, IC “Caravaggio” di Ladispoli.