Estorsioni e maltrattamenti sulla madre per acquistare droga, arrestato 27enne a Tor Vergata • Terzo Binario News

Una convivenza diventata negli anni un vero e proprio calvario domestico, scandito da minacce, violenze sempre più frequenti e richieste di denaro giornaliere. È il drammatico scenario che si è consumato all’interno di un’abitazione in zona Giardinetti-Tor Vergata, dove la Polizia di Stato ha arrestato un ventisettenne romano, ora gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.

L’incubo domestico è emerso all’esito di un intervento degli agenti delle Volanti e del VI Distretto Casilino, nato dalla segnalazione di una donna, che aveva chiesto aiuto al 1 1 2 (NUE), spaventata dall’atteggiamento violento del figlio.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la vittima viveva da sei anni in un clima di paura e sopraffazione, costretta a subire continue violenze psicologiche e fisiche dal figlio. Quest’ultimo la avrebbe sottoposta a reiterate pressioni ed intimidazioni, non esitando a minacciarla apertamente di morte, con la pretesa quotidiana di somme di denaro, variabili dai 20 ai 50 euro, destinate all’acquisto di sostanze stupefacenti.

Le richieste, avanzate con modalità sempre più aggressive, avrebbero assunto i contorni di una escalation sempre crescente, fino a quando, quella mattina, le minacce avrebbero raggiunto la vittima anche tramite piattaforma di messaggistica istantanea.

Alla luce del quadro indiziario emerso a carico del giovane, gli agenti hanno interrotto tempestivamente la spirale di violenza.

Per il ventisettenne romano è quindi scattato l’arresto, che è stato convalidato dalla Autorità Giudiziaria.

Per completezza si precisa che le evidenze investigative sopra descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, per l’indagato vige il principio di presunzione di innocenza fino ad un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.