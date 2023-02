Esplosione in una palazzina de La Rustica, i pompieri estraggono una persona ferita • Terzo Binario News

Evacuato lo stabile di tre piani, danni gravi all’edificio

Alle ore 17,20 circa la Sala Operativa ha inviato Via Nereto 18 a Roma, la squadra del distaccamento della Rustica (10/A) con al seguito l’autoscala, l’autobotte ,il carro autoprotettori, il capoturno ed il funzionario di guardia per un incendio in appartamento al piano terra in una palazzina composta da tre piani.

Durante le operazioni di soccorso è stata estratta una persona residente ed affidata al 118 che ha provveduto al trasporto in ospedale.

L’incendio scaturito a seguito di esplosione ha gravemente danneggiato l’abitazione.

Al momento è stata fatta evacuare l’intera palazzina per i relativi controlli della struttura. Sul posto Italgas e Polizia di Stato.