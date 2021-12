Esplosione di gpl in una cucina dell'Ardeatino: ferita una donna - Terzo Binario News

Ieri sera alle ore 20:30 circa la Squadra Operativa 3A, un’autoscala AS/12 e il Carro Rilevamento Radioattivo Chimico, sono intervenuti in Via Ardeatina,132 per l’incendio a seguito di un’esplosione, avvenuta all’interno di un villino per una probabile fuga di gas GPL.

La proprietaria dell’abitazione è stata estratta viva dai Vigili del Fuoco e trasportata dagli operatori sanitari all’ospedale; un’altra persona è rimasta illesa durante l’esplosione.

Sul posto anche il Carro Crolli e Funzionario VVF di servizio.