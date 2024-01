Esplode una palazzina a Canale Monterano, due feriti trovati fra le macerie • Terzo Binario News

Probabile la fuga di gas, i pompieri hanno scavato e li hanno individuati

La sala operativa del comando di Roma ha inviato in data odierna alle ore 8,30 circa due Squadre VVF con al seguito una Autobotte, i Nuclei Usar e CRRC, con il Carro Crolli, l’Autoscala il funzionario di Guardia ed il Capo Turno Provinciale, per l’ esplosione di una palazzina di due piani, causata molto probabilmente da una fuga di gas, in Canale Monterano a via dei Monti.

Il personale giunto sul posto ha iniziato immediatamente le ricerche delle persone coinvolte. Da informazioni assunte, dovrebbero essere tre residenti, dei quali due sono stati estratti e affidati alle cure del 118 per il trasporto verso l’ospedale, mentre l’altra è stata individuata e si sta scavando tra le macerie per poterla estrarre. Alla fine anche questo ferito è stato individuato fra le macerie e soccorso.

Sul posto i carabinieri ed il 118.