Esplode il bancomat a Tor Sapienza, il boato sveglia il quartiere - Terzo Binario News

Indagini in corso del Commissariato Prenestino, due i ladri

Intorno alle 3 di stanotte un boato ha squarciato il silenzio di Tor Sapienza. al civico 123 due ladri hanno fatto esplodere il bancomat del Credito Artigiano usando dell’acetilene.

Gli abitanti hanno chiamato la Polizia esploso raccontando di aver visto due fuggitivi in moto allontanarsi in tutta fretta dal luogo dell’esplosione. Il condominio che ospita la banca risulta agibile e sono in corso le indagini, svolte dal commissariato Prenestino.