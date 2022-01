Esmeralda dopo Fuori dal Coro: “Nessuno mi affitta casa a Cerveteri, sono perseguitata” - Terzo Binario News

Sfrattata per non aver rispettato il contratto, dichiara: “Sto subendo un grave danno di immagine”

Da diverse settimane sotto la lente di ingrandimento di Fuori dal Coro, programma di Mario Giordano in onda su Rete 4, c’è la storia di Esmeralda, colombiana che abita a Cerveteri e che da oltre un anno occupa senza alcun titolo in quanto insolvente, la casa di Alvaro e Angela, due anziani signori che con sacrificio e tanta fatica hanno un immobile in località Marina di Cerveteri.

In tante occasioni le telecamere del programma sono arrivate a Cerveteri per cercare di chiedere ad Esmeralda cosa realmente volesse fare e se fosse sua intenzione liberare l’immobile per restituirlo ai legittimi proprietari. Andati a vuoto anche i due tentativi di accesso dell’ufficiale giudiziario, che non è riuscito a rendere esecutivo l’ordine di sfratto.

Un caso, questo di Esmeralda, che il conduttore di Rete 4 ha etichettato come “Ladre di Case” e che sta facendo discutere anche in maniera feroce l’opinione pubblica che non lesina commenti al vetriolo contro la donna, attualmente impiegata in un CAF attivo nel territorio etrusco.

In queste ore, Esmeralda tramite l’Unione Inquilini ha dichiarato di sentirsi una perseguitata e di aver avuto un grave danno di immagine in nome della libertà di stampa. Nel dettaglio, la colombiana ha dichiarato:

“Mi chiamo Esmeralda e con mio figlio sono sotto sfratto. Sono stata presa di mira dalla trasmissione Fuori dal Coro dalla quale ho avuto un grandissimo danno di immagine. Mi chiedo a questo punto dove finisce il diritto di cronaca e dove inizia la persecuzione. Sono stata perseguitata a casa a lavoro e questo ha distrutto la mia immagine, facendomi ricevere minacce di morte e vessazioni sul mio profilo Facebook. Sono una Donna che con studio e impegno si è riscattata ed è riuscita a trovare lavoro. Voglio uscire da questa casa che presenta problemi di muffa da anni ma nessuno mi affitta casa dopo quanto raccontato dalla trasmissione di Mario Giordano. Sono una mamma in difficoltà e non una criminale. Chiedo sia rispettata la mia immagine, i miei diritti, la mia dignità come essere umano, Donna e madre”.

Esmeralda dopo Fuori dal Coro: “Nessuno mi affitta casa a Cerveteri, sono perseguitata”

Negli ultimi mesi, dal momento in cui le telecamere di Rete 4 hanno iniziato ad occuparsi del caso, sono state molte le reazioni sui social da parte dei cittadini, non solo di Cerveteri e Cerenova dove la donna è residente, ma anche di altri utenti affezionati alla trasmissione di Giordano, che oltre ad attaccare la Donna per lo status di occupante abusiva, le contestano il modo irriverente con cui si è spesso rivolta sia alle telecamere che ai due malcapitati proprietari di casa.