Erosione a Ladispoli, Ghera di Fdi chiede la convocazione della commissione regionale - Terzo Binario News

“Per la salvaguardia delle coste laziali nulla di efficace e duraturo è stato prodotto dall’Amministrazione Zingaretti. Troppi soldi pubblici sono stati sprecati per inutili ripascimenti subito spazzati via dalle onde. Particolarmente critica la situazione di Ladispoli colpita da violente e frequenti mareggiate che le hanno strappato gran parte dell’arenile.

La spiaggia della cittadina balneare è minacciata costantemente anche dalle piene dei fiumi naturali, che vi depositano ingenti quantità di detriti a causa di una mancata e tempestiva manutenzione degli alvei dei corsi d’acqua.

Come opportunamente rileva il vicesindaco e Assessore al Demanio Marittimo e Fluviale Pierpaolo Perretta, di fronte all’entità e alla gravità di questo attacco all’ambiente, non è né giusto né logico lasciare all’amministrazione e alla cittadinanza di Ladispoli l’onere della pulizia e dello smaltimento dei rifiuti, la cui provenienza non può collegarsi al territorio comunale.

Lo stesso discorso va fatto per gli altri Centri litoranei del Lazio soggetti ad eventi naturali che infieriscono sulle spiagge. Nello specifico il fenomeno dell’erosione costiera va affrontato in maniera strutturale e concreta cominciando con l’effettuare uno studio scientifico sulle correnti marine per elaborare un progetto risolutivo, che può essere finanziato attingendo ai Fondi Ue destinati al contrasto del fenomeno.

Per dare ulteriore spinta alle iniziative del vicesindaco di Ladispoli Pierpaolo Perretta, dell’assessore al Commercio Francesca Lazzeri e dei consiglieri comunali Fdi, Marchetti e Marongiu, abbiamo richiesto la convocazione Commissione Regionale Tutela del Territorio e l’’audizione del sindaco e del vicesindaco di Ladispoli”. Così in un comunicato Fabrizio Ghera capogruppo di Fdi alla Regione Lazio.