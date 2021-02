Battilocchio e Battistoni: "Bene Forza Italia Civitavecchia sull'uscita da Città Metro" - Terzo Binario News

“Voglio complimentarmi con Emanuela Mari e con il gruppo consiliare di Forza Italia che ha posto le basi per l’uscita dalla Città Metropolitana con la mozione presentata in consiglio comunale e votata in maniera compatta dalla maggioranza del sindaco Tedesco.

Il sogno di una provincia dell’Etruria è una battaglia che ho sempre sostenuto, prima da amministratore e poi da parlamentare. I meccanismi sbagliati di questa Città Metropolitana ci vedono ai margini di un sistema a cui capo c’è un sindaco che non abbiamo neanche a possibilità di votare. Possono farlo solo i cittadini romani. Logicamente questo porta a scelte negative per il nostro territorio come abbiamo visto in questi anni. Avanti su questa strada” ha dichiarato il deputato Alessandro Battilocchio.

“Abbraccio con piacere la mozione votata dal consiglio comunale di Civitavecchia e presentata come prima firmataria dalla mia amica Emanuela Mari – ha commentato il senatore Francesco Battistoni. Il territorio dell’Etruria ha legami profondi che possono trasformarsi in uno sviluppo reale e sinergico”.