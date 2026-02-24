Enogastronomia e musica, da Tarquinia Vittoria Tassoni Lady Chef a Casa Sanremo • Terzo Binario News

Anche quest’anno, come nel 2025, Vittoria Tassoni, cuoca tarquiniese, fa parte del gruppo delle Lady Chef ppresente a Sanremo 2026.

Il comparto femminile della Federazione italiana Cuochi, è infatti al lavoro nelle cucine della casa ufficiale del Festival, punto di riferimento per artisti, addetti ai lavori, media e ospiti istituzionali. Un impegno di grande responsabilità e prestigio che, anno dopo anno, valorizza il talento, la professionalità e la capacità organizzativa delle cuoche italiane.

A guidare questa importante macchina organizzativa è la coordinatrice nazionale delle Lady Chef FIC, Alessandra Baruzzi, che racconta: «Un lavoro organizzativo impegnativo e meticoloso, condotto in sinergia con lo staff di Casa Sanremo e Casa Rai, per pianificare ingressi, turni e mansioni di circa 150 cuoche provenienti da tutte le regioni d’Italia e dalla delegazione estera della Germania. Il nostro obiettivo è offrire il miglior servizio possibile a ospiti VIP, cantanti, musicisti, attori e grandi protagonisti del Festival, che vedranno le nostre Ladies al lavoro nei diversi spazi della casa più rappresentativa di Sanremo».

Dal 23 al 28 febbraio, le Lady Chef saranno impegnate nella preparazione di pasti, aperitivi e buffet, oltre che nell’accoglienza e nel servizio dedicato agli ospiti. Un’attività intensa che richiede coordinamento, passione e spirito di squadra.

“Sono già qui – dice la Tassoni – sempre emozionata ed entusiasta di poter stare così “dentro” a un evento importante per l’italia come il Festival di Sanremo, portando il mio contributo”

La presenza delle Lady Chef a Casa Sanremo rappresenta non solo un’eccellenza gastronomica, ma anche un forte messaggio di valorizzazione del ruolo delle donne nella ristorazione professionale, in uno dei palcoscenici mediatici più importanti del Paese.

Un grande lavoro di squadra che unisce competenza, eleganza e tradizione culinaria italiana, portando il gusto e l’identità dei territori direttamente nel cuore del Festival.