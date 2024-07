Encomio di Allumiere per due poliziotti: hanno salvato un autista dall'infarto • Terzo Binario News

Salvano un autista di camion colpito da infarto sulla A12 e per questo il comune di Allumiere ha voluto omaggiare due agenti della Polizia Stradale che vivono in zona e che fanno parte del comando di Civitavecchia. L’encomio è stato consegnato nella sala consiliare del comune collinare nei giorni scorsi.

I due agenti della Polizia di Stato sono Gianluca Napoli, originario della stessa Allumiere, e Giuseppe Varone che invece vive a Santa Marinella. «Alla presenza di numerose personalità – scrivono dall’ente allumierasco – i sindaci di Allumiere e Santa Marinella hanno consegnato ai due poliziotti delle targhe commemorative per il gesto eroico compiuto l’11 aprile scorso». E l’11 aprile è una data che il protagonista involontario della vicenda dimenticherà difficilmente.

Un autista di nazionalità etiope era alla guida del suo autoarticolato quando intorno alle 15,20, nei pressi del km 78 dell’autostrada – quindi a ridosso del comune di Tarquinia, in carreggiata nord – è stato ha notato il mezzo pesante fermo sul ciglio della strada. I due membri della pattuglia, facente parte della sottosezione della Polizia Stradale di Civitavecchia comandata dell’ispettore superiore Stefano D’Orinzi. Un tir fermo non passa inosservato e dunque i poliziotti si sono avvicinati per capire il motivo dell’immobilità del mezzo. E lì hanno scoperto una persona seduta sul lato di guida accasciata, con la faccia appoggiata sul volante.

Subito gli agenti hanno capito che il conducente era stato colto da malore e fortunatamente aveva avuto la prontezza di spirito di mettersi in zona di sicurezza. Hanno tirato fuori dell’abitacolo l’africano, iniziando le manovre di respirazione artificiale e massaggio cardiaco, contestualmente allertando il 118. Un’ambulanza in poco tempo si è portata sul posto e, vista la gravità della situazione, è arrivato anche l’elisoccorso. L’uomo è stato caricato in eliambulanza e trasportato all’ospedale Belcolle di Viterbo dove è giunto in condizioni disperate: infatti il motivo dello svenimento era da attribuire a un infarto in corso che lo aveva colto mentre era ala guida. Insomma sembrava che per il conducente non ci fosse granché da fare e invece, in tarda serata, si è appreso che il cittadino etiope era salvo grazie al comportamento dei due agenti, intervenuti tempestivamente ed effettuando le manovre corrette.

«Sono orgoglioso di aver promosso l’iniziativa protocollando nel mese di maggio 2022 una richiesta di encomio per i due agenti, rinviata causa elezioni per il rinnovo consiglio comunale. Voglio esprimere la mia stima e gratitudine, nelle vesti sia di privato cittadino che in quelle di assessore del comune di Allumiere, a tutti gli agenti delle forze dell’ordine che ogni giorno mettono le loro vite al servizio della comunità tutta, e in particolare in questo caso ai due agenti Gianluca Napoli e Giuseppe Varone per il loro gesto eroico», ha detto il consigliere allumierasco Giovanni Sgamma.