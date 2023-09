"Emozioni in Rosa" pro Komen sabato a Tolfa e Allumiere, la parola al chirurgo senologo Sabatino D'Archi • Terzo Binario News

“Emozioni in Rosa”, è la manifestazione che si terrà sabato 30 settembre in collina, promossa dall’associazione “Susan G. Komen” dei Monti della Tolfa diretta da Elena Riversi. Che tiene tutti i contatti, con le amministrazioni, la Komen nazionale, i volontari e l’associazione Adamo, insomma organizza tutto dalla A alla Z.

Questa manifestazione organizzata per lanciare l’importante messaggio della prevenzione; si aprirà a Tolfa con l’accoglienza, i saluti delle autorità e del dottor Sabatino D’Archi (chirurgo senologo del Policlinico Gemelli) e altri momenti fino poi alla partenza della camminata. Poi seguirà la partenza per camminata allegra e colorata fra Tolfa e Allumiere passando per le strade di Tolfa, La Bianca e Allumiere. Il gruppo poi giungerà ad Allumiere dovevsi terrà un imperdibile convegno il cui relatore sarà il dottor Sabatino D’archi; seguirà il flash mob, l’estrazione della lotteria e i vari messaggi degli ospiti e delle autorità.

Forte e chiaro il messaggio del chirurgo senologo Sabatino D’Archi che da qualche anno è l’angelo di tante donne in rosa.

Il dottor D’Archi spiega: “I riflettori sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce è fondamentale e non dobbiamo mai abbassare la guardia. Il problema della mancata aderenza delle donne ai programmi di screening mammari è sempre attuale. Quasi la metà delle donne tra i 50 ed i 69 anni non partecipa allo screening organizzato, cioè con chiamata dal SSN. Al momento sono in corso delle valurazioni per migliorare i servizi di screening e diagnosi. Le priorità su cui intervenire sono tre: digitalizzare la lettera d’invito, implementare un numero per le informazioni disponibile ad orario continuato e poter chiedere delucidazioni quando si viene richiamate per un secondo esame via telefono. Eventi come questo, che apre il mese dedicato alla prevenzione senologica sono fondamentali, e le comunità di Tolfa ed Allumiere alle quali sono legato ormai da molti anni, sono un esempio di cultura della prevenzione”.