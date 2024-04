“Emozioni in Concerto”, a Ladispoli terzo appuntamento con la Freccia • Terzo Binario News

Orchestra giovanile diretta dal maestro Massimo Bacci

Terzo appuntamento della Stagione concertistica 2024 dell’Orchestra giovanile Massimo Freccia al Teatro Marco Vannini di Ladispoli si è svolto, ancora una volta, con successo.

Il titolo di questo concerto, realizzato dall’AMF con l’Assessorato alla Cultura di Ladispoli, non poteva essere più azzeccato; è stato un susseguirsi di pura emozione che ha rapito tutti, uno scambio reciproco di sensazioni forti che si plasmavano tra gli esecutori, i bravissimi solisti e il pubblico, in un’empatia davvero non comune.

I giovani dell’OgMF, trascinati dallo stato di grazia dei solisti, hanno offerto un viaggio musicale che da Mozart, Benedetto Marcello e Telemann, ha raggiunto i più celebri capolavori delle colonne sonore di tutti i tempi.

Il pubblico che ha gremito il Vannini di Ladispoli ha potuto ammirare il fantastico trombino di Santino Torre, senza alcun dubbio uno dei principali solisti di questo strumento a livello internazionale, la grande musicalità e finezza dei clarinettisti Simona Patella e Luigi Scognamiglio, l’ennesima conferma del giovane e lanciatissimo violoncellista Lorenzo Muscolino e il tocco, unito ad una meravigliosa sensibilità, della pianista Rosalba Lapresentazione.

La soddisfazione del pubblico è stata quanto mai calorosa e partecipe, prima fra tutti l’assessore alla Cultura dott.ssa Margherita Frappa da sempre molto vicina all’Orchestra giovanile Massimo Freccia.