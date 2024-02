Emergenza cinghiali e invasione di lupi a Fiumicino, la Califano presenta mozione a tutela della fauna selvatica • Terzo Binario News

Cinghiali, daini e lupi: a Fiumicino è ormai allarme conclamato. E l’immobilismo dell’amministrazione comunale rischia di compromettere uno dei comparti produttivi più importanti del territorio: l’agricoltura.

La denuncia di Coldiretti Roma è chiara: nessuna azione tangibile intrapresa dal sindaco Baccini e dal Comune in qualità di ente gestore del Parco del Litorale Romano. Forte disappunto per come si sta affrontando un tema centrale per l’economia di Fiumicino. E per i deludenti risultati del ‘tavolo verde’ comunale che non ha portato alcun risultato.

L’unico provvedimento adottato è stata una blanda ordinanza sindacale per rendere sorvegliate speciali le strade soggette al passaggio della fauna selvatica, misura assolutamente insufficiente per sostenere il comparto agricolo del comune aeroportuale.

Per questo motivo ho depositato una mozione che impegna il presidente Rocca e la giunta regionale a istituire urgentemente un tavolo tecnico con le organizzazioni sindacali e gli enti territoriali per intervenire in maniera concreta sul controllo della fauna selvatica.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano