Anziana in auto contro la vetrata dell'ex cinema • Terzo Binario News

Incidente alla Montagnola. Una donna di 92 anni, a bordo di una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo ed è finita contro la vetrata dell’ex cinema situato in via Accademia degli Agiati. Non ci sono stati feriti.

L’episodio è avvenuto alle 9 di oggi, martedì 27 febbraio. Sul posto, per i rilievi, la Polizia locale del Gruppo VIII Tintoretto.

Foto Facebook Nuovo Gruppo Montagnola (Roma Sud)