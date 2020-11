Emergenza casa a Santa Marinella: occupato immobile sfitto in via Aurelia - Terzo Binario News

“Tutti parlano e non agiscono di emergenza abitativa nei grandi centri urbani, eppure gravissime condizioni abitative si vivono anche nei piccoli e medi Comuni, nel silenzio totale delle istituzioni”. Risveglio con protesta in questo sabato 7 novembre. Ad annunciarlo è stato Massimo Pasquini, segretario nazionale dell’Unione inquilini, che ha detto: “Il Comitato Emergenza Casa di Santa Marinella sta occupando un immobile sfitto da anni in via Aurelia 10. È la conseguenza delle mancate risposte da anni nei confronti di cittadini che vivono una estrema precarietà abitativa”.

Il Comitato da par sua ha sottolineato: “A seguito della situazione di drammatica emergenza in cui versano i cittadini iscritti al Comitato Emergenza Case Santa Marinella, sprovvisti di un alloggio e ridotti alla mancanza di dignità per l’incapacità dell’Amministrazione comunale che prima promette e poi non mantiene , dei contributi non pervenuti e dalla drammatica situazione di chi vive in macchina o nelle roulotte al freddo, ci troviamo costretti ad un’azione di occupazione per salvaguardare le nostre vite, anche in relazione alla pandemia che miete positivi tutti i giorni e dalla quale noi non abbiamo rifugio”.

Ancora Pasquini: “A Santa Marinella cosi come Roma, Milano o Messina vi sono decine, centinaia, migliaia di famiglie costrette alla marginalità abitativa mentre al contempo vi sono migliaia di immobili vuoti lasciati nel degrado. La coraggiosa iniziativa di questa mattina del Comitato Emergenza abitativa di Santa Marinella con il quale da tempo Unione Inquilini collabora testimonia che non è più il tempo dell’attesa e che vi è la necessità di attuare politiche abitative pubbliche. Diamo quindi il nostro sostegno all’iniziativa”.