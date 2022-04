Elezioni Ladispoli, le tappe domenicali di Grando - Terzo Binario News

“Una lunga domenica trascorsa in mezzo alla gente per il sindaco di Ladispoli Alessandro Grando, cominciata partecipando all’ultima giornata dell’iniziativa “Non è la sagra”, nella piazza principale della nostra città.

Oltre ad avere premiato i vincitori del concorso per la più bella scultura di carciofi, il primo cittadino ha potuto dialogare con tanti ladispolani, che lo avvicinavano chi per un saluto e una stretta di mano, chi per un selfie al volo e chi per chiedergli spiegazioni o soluzioni su questo o quel problema.

Grando ha sempre prestato ascolto a tutti, garantendo il proprio impegno e quello dell’Amministrazione ogni volta che qualcuno gli presentava un problema da risolvere.

Ha anche ricevuto tanti complimenti per il lavoro svolto in questi anni e per quello che ancora oggi sta portando avanti. Anche nel pomeriggio il sindaco era presente in piazza, sempre disponibile con tutti, pronto a scattarsi una foto o a scambiare qualche chiacchiera con chiunque. “Il contatto diretto con i miei concittadini è fondamentale per me, mi aiuta ad avere il polso della città”, ha fatto sapere il sindaco.

Verso sera, alla scuola Corrado Melone il sindaco ha assistito a un incontro di boxe e anche in questa occasione, salito sul ring, ha trovato il modo di rivolgere un saluto e un incoraggiamento ai giovani che impegnano il proprio tempo libero nelle strutture messe a loro disposizione dall’amministrazione comunale.

Grando, tra le altre cose, ha ricordato quanto grande sia stato l’impegno della sua amministrazione nei confronti del capitolo sport, citando come un esempio per tutti il nuovo palazzetto dello Sport.