Elezioni, la capogruppo Pd di Cerveteri Linda Ferretti candidata alle Politiche nel collegio di Civitavecchia • Terzo Binario News

Linda Ferretti, capogruppo Pd nel Consiglio Comunale di Cerveteri, è candidata nel collegio uninominale Lazio 2 Viterbo-Civitavecchia.

“Esprimo grande soddisfazione per la candidatura di Linda Ferretti, apprezzata professionista che da tanti anni coltiva un impegno civico e politico, mettendo a disposizione le sue competenze al servizio della collettività.

La soddisfazione è anche perché la candidatura di Ferretti è espressione di un riconoscimento del lavoro che il Pd ha svolto in questi anni sul territorio”, ha dichiarato Giuseppe Zito, segretario del Pd di Cerveteri.

“Il Partito Democratico continua a dimostrare la capacità di costruire classe dirigente per meriti e con attenzione alle esigenze specifiche dei territori. La scelta delle energie migliori per il Paese rimane per il Pd un punto irrinunciabile”, ha concluso Zito.

Linda Ferretti, classe 1978, Laurea magistrale in Gestione Aziendale International Management, Laurea Magistrale in Giurisprudenza, e diploma di Specializzazione per le professioni legali, è iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili, all’Albo dei Consulenti del Lavoro e al Registro dei Revisori Legali. Dal 2015 è componente della Commissione Diritto del Lavoro presso l’Odcec di Roma.