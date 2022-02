Elena Gubetti nominata Vicesindaco di Cerveteri - Terzo Binario News

L’Assessora alle Politiche Ambientali sostituisce il ruolo vacante lasciato da Francesca Cennerilli

Elena Gubetti, già Assessore alle Politiche Ambientali, è stata nominata Vicesindaco di Cerveteri. Questa mattina la firma del decreto di nomina da parte del Sindaco Alessio Pascucci.

“Ringrazio Elena Gubetti per aver accettato l’incarico – dichiara il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – Elena occupa un ruolo in un settore nevralgico della nostra amministrazione e della nostra città come quello dell’igiene urbana e della gestione dei rifiuti. Sono certo che in questi ultimi mesi di mandato saprà ricoprire al meglio il ruolo di Vicesindaca di Cerveteri e che continuerà ad adoperarsi con tenacia e caparbietà per il bene comune”.

“Sono onorata di ricoprire questo ruolo e ringrazio il Sindaco Alessio Pascucci per la fiducia accordatami – dichiara Elena Gubetti, Assessora alle Politiche Ambientali e neo Vicesindaca di Cerveteri – così come ho sempre fatto in questi quasi 8 anni all’interno della Giunta comunale, continuerò nel mio impegno al servizio della città, lavorando con dedizione e passione per onorare nel migliore dei modi il prestigioso incarico conferitomi in un momento così importante del nostro mandato al Governo della Città, una fase in cui anche grazie ai fondi del PNRR si potrà dare luce a nuovi progetti che segneranno il futuro di Cerveteri e del territorio”.