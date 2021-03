Dulcamara Ladispoli lancia Donne in Circolo per l’8 marzo - Terzo Binario News

Dalla pagina Fb dalle ore 9 si apriranno dirette con altre realtà del territorio, in un gioco di squadra in cui le donne saranno protagoniste e spettatrici

Quanti contrasti e contraddizioni girano intorno alle DONNE, quanta strada c’è ancora da fare. Eppure: la pandemia, il Lockdown, la situazione di estrema difficoltà economica, soprattutto del commercio su strada, hanno portato in particolare le DONNE ad emergere con IDEE, TALENTO ed una FORZA DI VOLONTÀ e DETERMINAZIONE estreme.

Le donne hanno saputo reinventarsi, hanno fatto della paura un sentimento di costruzione e non di distruzione, hanno reinterpretato i ruoli della loro vita e ancora una volta, hanno fatto la differenza.

Da questa consapevolezza nasce l’idea dei fratelli Bellotti, soci responsabili del negozio Dulcamara, di DONNE IN DIRETTA. Lunedì 8 marzo dalla pagina Fb della loro attività, a partire dalle ore 9 si apriranno dirette con altre realtà del territorio, in un gioco di squadra in cui le donne siano PROTAGONISTE e SPETTATRICI.

Attraverso incontri video e riflessioni LE DONNE si metteranno a DISPOSIZIONE delle DONNE.

Lanciata l’idea, in pochissimo tempo, sono arrivate le richieste di partecipazione di molte colleghe, imprenditrici e professioniste.

Finalmente SENZA competizione, ma con un solo obiettivo: creare un cerchio di donne, in uno scambio che sia reciproco tra chi offre la propria competenza e chi ne è spettatore.

Le dirette saranno poi condivise e quindi fruibili anche nei giorni successivi. Tutte le donne che si racconteranno lo faranno con il solo OBIETTIVO di regalare LUCE e SPERANZA in un momento così buio e lo faranno dando voce alla propria esperienza e professionalità. Ogni argomento verrà affrontato da chi ha le competenze per farlo.

Sarà un esperimento sociale più che commerciale che vuole incuriosire e stimolare riflessioni.

Buona festa della donna dunque, a tutte le donne che sanno: RICOSTRUIRE senza PAURA.