Due progetti di Scuolambiente per l'Alpi di Ladispoli • Terzo Binario News

Due incontri con i ragazzi dell’ IC Ilaria Alpi di Ladispoli per due diversi progetti. Il primo ha coinvolto le classi della Primaria 2° C e 3° A-C-D coordinate dall’insegnante Maria Caterina con il progetto “Girovagando per il territorio”.

I piccoli hanno partecipato con entusiasmo alla presentazione della professoressa Leda Bressanello, volontaria di Scuolambiente, che ha illustrato il comprensorio di Ladispoli e Cerveteri illustrandone le caratteristiche storico e naturalistiche.

“Ci piace far appassionare i bambini all’ambiente in cui viviamo, se impareranno ad amarlo impareranno anche a rispettarlo e proteggerlo” ha spiegato l’insegnante “e l’entusiasmo di bambini, anche così piccoli, ci fa ben sperare per il futuro”- Il secondo appuntamento ha coinvolto le classi della secondaria di Primo Grado classi 1° C- con il progetto “Vivere il mare” che condurrà il giovani studenti a conoscere la costa, da Ladispoli a Tarquinia, le sue specificità, i suoi problemi e le sue risorse.

Per questo progetto la professoressa Giovanna Caratelli di Scuolambiente è partita raccontando la storia del viaggio del velista record man Matteo Miceli che dieci anni fa intraprese il giro del mondo in solitaria in barca a vela in completa autonomia energetica e alimentare.

“Questo racconto appassiona sempre i ragazzi e li fa avvicinare al mare in un’ottica diversa, imparando a rispettarlo e a proteggerlo. Non è solo una storia di mare ma è la storia di una ricerca che ha coinvolto decine e decine di ragazzi e molti studiosi ed è la storia di un progetto, che sembrava impossibile, ma che si è realizzato. Nei prossimi incontri approfondiremo questi temi e porteremo i giovanissimi studenti a visitare di persona alcuni luoghi significativi per il nostro itinerario di studio” hanno concluso le volontarie dell’Associazione Scuolambiente.