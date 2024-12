L'under 14 della Rugby Ladispoli-Crc si diverte a Sacrofano • Terzo Binario News

“Giornata fantastica in quel di Sacrofano, le compagini della URL Ladispoli/CRC Civitavecchia si sono confrontate con il Villa Panphili e il Nuovo Salario.

Avversari di tutto rispetto con una elevatissima qualità di gioco, ma i nostri Leoni hanno subito preso le misure all’avversario affrontandolo con l’entusiasmo e la grinta che solo i grandi felini possono avere.

Risultati di tutto rispetto ma i nostri ragazzi hanno tenuto benissimo il campo rispondendo con placcaggi e ripartenze fino allo sfinimento loro e dell’avversario.

A fine partita i tecnici a fine partita dichiarano: una vittoria e una sconfitta fanno dei nostri ragazzi dei grandi giocatori che stanno crescendo sportivamente, atleticamente e soprattutto stanno esprimendo il massimo nel gioco.

L’esperienza accumulata nella nebbia e nel freddo di Sacrofano ci fa crescere come atleti e come uomini. Un ringraziamento va alle famiglie che ci seguono e supportano sempre e rappresentano il 16esimo uomo in campo.