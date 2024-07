Due dolcissimi gattini cercano famiglie che li adottino • Terzo Binario News

Arrivano dal canile sanitario di Milano questi bellissimi e dolcissimi gattini

BUBU bianco e arancio nato 1.2.2019 CITRONELLA tigratina nata 1.3.2024





Cercano famiglie dolci come loro con cui vivere amati per sempre.Venite a prenderli, previo appuntamento, presso il rifugio dellaLega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297rifugio@legadelcanemi.itwww.legadelcanemi.it



siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM