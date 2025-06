Due borse di studio del “Francesco Ricciardi” odv alle studentesse del Marconi di Civitavecchia • Terzo Binario News

Se le sono aggiudicate Giada Cecchetti e Flavia Vitangeli

Martedì 3 giugno 2025, nel giardino dell’IIS “G. Marconi” di Civitavecchia, Giada Cecchetti e Flavia Vitangeli, maturande della classe quinta liceo ad indirizzo sportivo del nostro Istituto, hanno ricevuto dall’associazione “Francesco Ricciardi” ODV, dalla Presidente Angela RICCIARDI e dalla Vicepresidente Stefania BRANCHI, una borsa di studio per il riconoscimento di un traguardo raggiunto ma anche il supporto per l’inizio di un nuovo percorso di vita e di formazione universitaria.

Studentesse con profili diversi ma ugualmente meritevoli, capaci di distinguersi in modo personale nel corso del quinquennio per l’impegno, le sfide e gli ostacoli affrontati e superati, per la dedizione in ambito scolastico e l’entusiasmo manifestato nella partecipazione alle attività promosse dalla nostra scuola e da enti esterni ad essa.

Due giovani eccellenze simbolicamente rappresentanti tutte quelle ragazze che portano avanti nel nostro Paese la battaglia, ancora da vincere pienamente, per la parità di genere in ambito di opportunità di studio e lavoro.

L’Istituto Marconi ringrazia la Presidente Angela Ricciardi, la vicepresidente Stefania Branchi e tutta l’associazione, impegnata dal 2014 nel nostro territorio con la missione di promuovere attività che possano contribuire al miglioramento del livello qualitativo della vita delle persone.

Anche il Dirigente Scolastico Nicola Guzzone si complimenta con le studentesse e sentitamente ringrazia i vertici dell’Associazione, che ha erogato anche un contributo a supporto delle attività pomeridiane dedicate al supporto degli studenti in difficoltà, auspicando che la collaborazione si prolunghi negli anni a venire.