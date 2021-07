Doppio concerto di Stefano Mhanna a Santa Marinella - Terzo Binario News

“Aveva 14 anni quando venne per la prima volta a S. Marinella ed il 22 agosto ci lasciò a bocca aperta dimostrando, tanto al violino quanto all’organo, una maestria da autentico virtuoso.

Da allora Stefano Mhanna è tornato ogni anno più e più volte come protagonista delle nostre stagioni concertistiche, e la parrocchia di S. Giuseppe gli ha conferito il titolo di organista titolare.

E’ ormai un virtuoso di fama internazionale, ma quando lo chiamiamo ad esibirsi nella nostra chiesa non ci dice mai di no.

Ora lo aspettiamo nuovamente, e ci regalerà ben due concerti a distanza ravvicinata: il primo alle 20,15 sabato 17, presso la terrazza sul porticciolo in viale Roma: il concerto, per violino solo, avrà inizio al termine della S. Messa. Il secondo appuntamento, presso la chiesa di San Giuseppe, venerdì 23, con inizio alle 21,15: in questa occasione il Maestro darà prova del suo virtuosismo al violino, al pianoforte ed all’organo.

A fronte di questa disponibilità non comune, sarebbe bello se per una volta le due location brulicassero di melomani…ovviamente tutti con mascherina e distanziati”.

Servizi Musicali parrocchia S.Giuseppe in S.Marinella