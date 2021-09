Doppia missione internazionale per Battilocchio, che incontra i militari di Civitavecchia - Terzo Binario News

Il Deputato del territorio, Alessandro Battilocchio, ha fatto ritorno in Italia dopo due missioni internazionali cui a partecipato negli ultimi giorni di Agosto.

Il parlamentare locale ha infatti dato la disponibilità per far visita ai contingenti italiani impegnati nei teatri operativi all’estero nell’ambito di iniziative di carattere diplomatico e relazioni internazionali. In particolare Battilocchio si è recato prima in Kosovo, presso le basi di Pristina e Pech, dove l’Italia è presente nel contesto della missione Nato KFOR, guidata dal generale Franco Federici e poi in Niger dove il nostro Paese porta avanti la delicata missione MISIN in stretta collaborazione e sinergia con le forze di sicurezza locali.

Numerosi gli incontri non solo con i vertici militari ma anche con i Governi, i parlamentari ed i diplomatici dei 2 Stati. In entrambe le occasioni Battilocchio , su sua esplicita richiesta, ha avuto modo di incontrare e salutare militari del nostro territorio presenti sul campo, in particolare provenienti dalle caserme di Civitavecchia e di Bracciano.

“Ho ritenuto doveroso, soprattutto in questa fase così complicata e particolare , portare di persona la mia vicinanza ed il mio ringraziamento ai nostri contingenti impegnati in aree difficili che però sono strategiche per il nostro Paese. I nostri militari rappresentano da sempre al meglio il Tricolore, con dedizione è professionalità ed è importante che sentano la gratitudine del Paese per il loro impegno.

Bello poi salutare di persona i militari provenienti da questo territorio che ha da sempre un rapporto straordinario con le forza armate e le forze dell’ordine. I ragazzi stanno portando avanti alla grande il loro impegno” ha dichiarato al suo ritorno Alessandro Battilocchio, membro della Commissione Esteri della Camera dei Deputati.