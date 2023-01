Doppia Giornata della Memoria a Bracciano con Generazione Musica • Terzo Binario News

“Generazione Musica presenta: “Giornata della Memoria”- Conferenza-Dibattito.

con la partecipazione di Dario Cavinato, storico e presidente dell’ANPI Bracciano, Arturo Belluardo, scrittore.

Introduzione di Alessandro Lembo, associazione Generazione Musica.

La data del 27 gennaio come Giorno della Memoria è stato scelto dall’Assemblea Generale della Nazioni Unite poiché in quel giorno, nel 1945, le truppe dell’Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz, in Polonia, il più grande e mostruosamente efficiente, assunto a simbolo dell’Olocausto e della Shoah attraverso l’uso dei forni crematori e di gas assassini da parte del personale impiegato dai nazisti.

Vogliamo celebrare questa ricorrenza riflettendo e contestualizzando gli eventi che hanno portato al genocidio e come dare “resistenza e continuità” alla memoria attraverso il nostro impegno personale.

Arturo Belluardo – ha pubblicato Minchia di Mare (Elliot, 2017), Calafiore (Nutrimenti, 2019), Ballata per la sirena (Perrone, 2022). Collabora con la rivista Succedeoggi. Suoi racconti sono apparsi su «Lo Straniero», «Nazione Indiana», «L’Inquieto» e in raccolte pubblicate da Nottetempo e dal Goethe-Institut. Dal 2018, assieme a Roberto Cavallini, cura la rassegna-evento Parole e Ombre, incontro tra scrittori e fotografi alla Tevere Art Gallery di Roma, e le Pedalate Letterarie con la FIAB. Con la sua opera prima è stato finalista al POP 2017, al Premio John Fante e al Premio San Salvo.

L’ANPI – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, fondata a Roma il 6 giugno 1944 ed eretta in ente morale con D. L. 5 aprile 1945, n. 224, riunisce in associazione quanti a vario titolo hanno preso parte alla Resistenza contro il nazifascismo, i familiari dei caduti e, dal 2006, le antifasciste e gli antifascisti che condividano il portato ideologico e valoriale della Guerra di Liberazione e della Costituzione; suo obiettivo è quello di preservare, tramandare e difendere la storia, i valori e gli ideali della Resistenza, della Costituzione e dell’antifascismo. La sezione di Bracciano, attiva sul territorio da diversi anni, svolge iniziative, dibattiti ed incontri volti a diffondere la storia del movimento antifascista e resistenziale del territorio sabatino, a promuovere il progresso democratico della società, a concorrere alla piena attuazione, nelle leggi e nel costume, della Costituzione Italiana.

L’evento è patrocinato dal comune di Bracciano.

“Concerto della Memoria”

sabato 28 gennaio ore 21.00 -Teatro “Charles De Foucauld”, via delle palme, 6 – Bracciano

Generazione Musica presenta il “Concerto della Memoria”; evento che, attraverso la musica, le immagini ed un percorso narrativo e recitativo, vuole affrontare il tema della Shoah per riflettere e non dimenticare la più grande tragedia umana del secolo scorso.

Lo spettacolo-concerto, adatto a tutte le età, vuole realizzare un percorso che stigmatizzi la persecuzione a carico degli ebrei ma anche degli omosessuali, dei disabili, dei malati di mente, delle prostitute, degli alcolisti e degli oppositori al regime nazista. Il “Giorno della Memoria” deve servire a tutti noi per non dimenticare la vergogna dei campi di concentramento e per costruire un futuro di solidarietà, pace e rispetto verso tutte le diversità.

Ingresso gratuito per i ragazzi fino a 20 anni.

L’evento è patrocinato dal comune di Bracciano”.

Il Presidente

(Dr. Alessandro Lembo)