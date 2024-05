Donna morta di Passoscuro, fermata la figlia • Terzo Binario News

Fermata la figlia della 66enne trovata soffocata a Passoscuro e poi morta all’Aurelia Hospital dove era stata portata (QUI).

L’allarme è stato dato dai vicini che non avevano sentito la 66enne, che soffriva di patologie neurodegenerative.

Gli operatori del 118 hanno lavorato a lungo per stabilizzarla e l’hanno poi portata all’Aurelia Hospital, dove è morta. In casa la figlia 39enne che vive in un’abitazione adiacente, trovata in stato di shock, ora sospettata dell’omicidio dai Carabinieri.

Possibile che all’origine del fatto ci sia una lite degenerata. Lo confermerebbero dei segni apparsi sul collo della 66enne.

La 39enne che nei primi momenti ha risposto con frasi sconnesse agli inquirenti, è ora in stato di fermo. Sarà interrogata nei prossimi giorni.

Sull’episodio i magistrati si accingono a disporre una serie di accertamenti – a partire dall’autopsia sul corpo della vittima – per chiarire l’esatta dinamica di un dramma tutto familiare.