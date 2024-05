Sviene in casa a Passoscuro e muore in ospedale: è giallo • Terzo Binario News

Ascoltata la figlia, indagano i carabinieri

Una donna di 66 anni, G.P.S, è svenuta in casa, in via Bonorva ed è stata trasportata all’Aurelia Hospital dove poi è deceduta. Il tutto è avvenuto giovedì 9 maggio. Giallo a Passoscuro: sul caso ci sono le indagini da parte dei carabinieri. La figlia, una 39enne, è stata ascoltata dai militari. Mamma e figlie erano sole in casa.

Non è esclusa l’ipotesi dell’omicidio. Da un primo esame, sarebbero emersi dei segni sul collo della donna poi deceduta.

In via Bonorva è intervenuto il 118, per una donna trovata agonizzante. Il personale medico è riuscito a rianimarla: da lì il trasporto in ospedale, dove però la 66enne è morta. Disposta l’autopsia.