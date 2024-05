Ambulante abusiva e senza permesso di soggiorno fermata dalla Municipale di Santa Marinella • Terzo Binario News

Gli agenti del comando di Polizia Locale di Santa Marinella, guidati dalla comandante d.ssa Keti Marinangeli, durante un’attività di controllo del territorio, all’altezza di Via Aurelia 299, intorno alle ore 17:00 notavano una ragazza di origine senegalese intenta a vendere braccialetti e collane.

Si procedeva ad effettuare un controllo per verificare la presenza di eventuali titoli autorizzativi per la vendita ambulante, ma all’esito del controllo, risultava sprovvista della licenza di vendita commerciale e di qualunque titolo autorizzativo, e si procedeva pertanto al sequestro amministrativo ai fini della confisca di tutta la merce ai sensi dell’ art. 13 della Legge 689/81 e delle vigenti Leggi sul commercio.

Inoltre, si accertava che la stessa, non era in possesso di un regolare permesso di soggiorno, in quanto lo stesso risultava essere scaduto da quasi un anno e pertanto hanno proceduto a centralizzare la persona presso la 3ª sezione della polizia di stato- ufficio immigrazione di Roma di Via Teofilo Patini.

Si è proceduto al fotosegnalamento della stessa e all’esito del controllo è stato comunicato alla stessa che se a breve non regolarizzerà la sua posizione verrà espulsa dal paese.

“Con l’inizio della stagione balneare – aggiunge la Comandante – il fenomeno dei venditori ambulanti non autorizzati subisce un forte incremento. A tal proposito la scorsa domenica i nostri agenti durante l’attività di controllo del territorio a Santa Severa, più precisamente al lungomare Pyrgi hanno proceduto al sequestro amministrativo ai fini della confisca, ai sensi delle sopracitate leggi, di ulteriore merce posta in vendita quali cappelli, collane, teli da mare, bracciali, anelli, ed esposta abusivamente sul passaggio pedonale del lungomare”.