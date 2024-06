Donna annegata a Torre Flavia a Ladispoli: è un'insegnante 62enne • Terzo Binario News

Aggiornamento 18.11 – Poco fa una donna è annegata a Torre Flavia. Si tratta di un’insegnante di 62 anni, al primo giorno di mare, insieme a una collega di 52. Sono l’una di Capranica e l’altra di Ronciglione.

La 52enne, nonostante il mare grosso e il vento ha deciso di farsi un bagno, seguita dall’amica. La corrente però le ha scagliate sulla scogliera alla quale la 52enne ha avuto la prontezza di spirito di aggrapparsi. L’altra, meno agile, è stata spinta contro i massi e poi è finita sotto. Un colpo all’altezza del collo le sarebbe stato fatale.

Sul posto si sono portate la Guardia Costiera (che non ha dato il permesso di recuperare la salma via mar,e proprio per le condizioni meteomarine avverse) due mezzi del 118 e automedica entrambi di Ladispoli e Vigili del Fuoco e Polizia Locale.

A recuperare il corpo sono stati i sanitari unitamente ai pompieri.

La sopravvissuta è stata portata all’Aurelia Hospital.

Tanti i bagnanti presenti in quel momento.