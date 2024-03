Donna aggredita in strada a Roma, salvataggio in extremis di un passante • Terzo Binario News

All’uscita da un locale una donna stava salendo su una bici presa a noleggio quando è stata raggiunta da un uomo che ha tentato di violentarla

La serata con gli amici in un locale del Pigneto. Poi alle 2 del 2 marzo il saluto alla comitiva per tornare a casa. In via Cristoforo Buondelmonti, dove la donna aveva geolocalizzato una bicicletta da prendere a noleggio, l’inizio dell’incubo. Proprio mentre sistemava il sellino un uomo l’ha presa alle spalle, l’ha gettata a terra e le si è buttato sopra. La vittima, una 40enne, ha cercato di divincolarsi, ma l’aggressore l’ha morsa in viso e ha continuato a palpeggiarla.

Solo l’intervento di un ragazzo, che era in zona, attirato dalle grida della donna, ha messo in fuga il violentatore.

Sul posto l’intervento di due pattuglie dei carabinieri e dell’ambulanza. la 40enne è stata soccorsa e portata all’ospedale Vannini.

Il Pigneto, quartiere di movida, dove la notte fa paura e ci sente insicure.

“Sulla trentina, di media corporatura, di origini nordafricane, i capelli ricci e la barba rasata”, l’identikit fornito dalla vittima. e poi altri particolari: i pantaloni scuri, la felpa bianca e un giacchetto nero.

Nella strada in cui è avvenuta la violenza sessuale non ci sono telecamere. I militari visionano i filmati degli occhi elettronici delle vie limitrofe, per ricostruire il percorso fatto dallo stupratore.