Donazione farmaci, il plauso dell'Aps Litorale Nord alle farmacie di Ladispoli - Terzo Binario News

“Sensibilizzare il maggior numero di persone e incoraggiare le donazioni di farmaci nella nostra città, perché poter accedere alle medicine è un diritto di tutti, anche di chi soffre per un disagio economico e non può permetterselo e perché donare anche un solo farmaco può fare la differenza.

L’obiettivo “Insieme contro il disagio sanitario” è stato raggiunto con un totale di 382 farmaci raccolti, di cui 237 da ascrivere alle Farmacie comunali e 145 alla Farmacia Armenio e alla Farmacia De Michelis.

Un sentito grazie da parte di APS Litorale Nord, che ha collaborato alla diffusione del messaggio di aggregazione unitamente alla Fondazione Banco Farmaceutico Onlus, va a Flavia Servizi e a tutti i Farmacisti di Viale Europa, Via Firenze, Via Roma e Via Bari che, come l’anno scorso, si sono impegnati con entusiasmo ed efficacia.

Un non meno sentito ringraziamento per il contributo al risultato va alla Farmacia del Dott. Fausto Armenio e alla “new entry”, la Farmacia del Dott. Luigi De Michelis.

Donare un farmaco è un modo per arricchire un po’ la nostra umanità e per aiutare realmente chi ne ha bisogno, soprattutto in un periodo così difficile come questa pandemia: umanità e sensibilità dimostrata anche quest’anno dai molti cittadini che hanno generosamente donato”.

Marina Melissari – Responsabile Coordinamento APS Litorale Nord