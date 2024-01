Domiziana Caudai scomparsa a 20 anni da Roma, l'appello disperato per ritrovarla • Terzo Binario News

Si cerca in tutta Roma una 21enne che si è allontanata l’8 gennaio da una clinica in zona Aurelia. Si chiama Domizia Caudai, e sarebbe stata avvistata l’ultima volta qualche giorno fa nei pressi di un bar aperto di notte in zona Prenestina e ancor prima a piazzale degli Eroi.

La famiglia e il Comitato Scientifico per la ricerca scomparsi hanno lanciato un appello per ritrovarla.

Nel post condiviso, si legge: “Qualcuno l’ha vista aggirarsi per caso in zona Piazzale degli Eroi nei giardinetti vicino la scuola e la Carrefour? Fateci sapere grazie.” L’appello è accompagnato da emoji di attenzione e un invito a condividere l’informazione per aumentare le possibilità di ritrovare Domizia.

La situazione, tuttavia, è resa ancora più critica dalla rivelazione che Domizia è scomparsa nuovamente da una clinica psichiatrica, in via Aurelia, ed ha bisogno di cure. Non si esclude che possa trovarsi nelle zone da lei più conosciute in particolare nel quartiere Quarticciolo, Prenestina, Prenestino, Via Palmiro Togliatti, Centocelle e Piazzale degli Eroi.

Nel messaggio si specifica che non si conosce il sua attuale abbigliamento, ma viene specificato che ha ancora le sue caratteristiche meches verdi, seppur leggermente sbiadite.

L’appello urgente chiede il supporto della comunità per condividere informazioni e avvistamenti che possano contribuire alla ricerca di Domizia, già scomparsa e ritrovata in passato.

Si ribadisce l’importanza della solidarietà e della collaborazione della comunità per aiutare a riportare Domizia sana e salva. La condivisione dell’appello sui social media e la diffusione dell’informazione possono giocare un ruolo fondamentale nel contribuire agli sforzi per trovare la donna scomparsa.

Chiunque noti o avesse già notato in strada la 21enne è pregato di contattare rapidamente le forze dell’ordine, carabinieri o polizia, chiamando il numero unico per le emergenze 112, o di digitare il recapito telefonico del Comitato scientifico ricerca scomparsi, chiamando al 388.189.44.93.