Domenica visita guidata al Cimitero Monumentale di Civitavecchia - Terzo Binario News

Iniziativa promossa dalla associazione Orme di Persefone

“Sapevate che il nostro vecchio cimitero è uno dei più antichi in Italia?O che l’ingresso originario non è da quel cancello da cui siano abituati ad entrare sulla via Aurelia? Sapevate che fino a prima dei bombardamenti si affacciava direttamente sul mare?

Oppure che al suo interno possiamo ammirare opere scultoree di chi è definito come il “Michelangelo dei morti” o dell’autore della statua di Giordano Bruno a Campo dei Fiori?

Se volete scoprire questo e molto altro, vi aspettiamo Domenica 12 Dicembre alle ore 10 con l’appassionata ed appassionante dottoressa Barbara Gianvincenzi dell’Agenzia Vlogging Tour, che metterà gratuitamente a disposizione per la Comunità il suo sapere in una visita guidata alla scoperta del nostro vecchio cimitero “monumentale”: un libro su pietra, un museo a cielo aperto, un luogo della Memoria dove riposano i nostri cari che ha bisogno di essere scoperto, vissuto ed amato.

Invitiamo la cittadinanza a partecipare numerosa.”